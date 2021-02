Pogacar en Gaviria kopmannen UAE Emirates in UAE Tour

De verwachtingen van UAE Emirates liggen hoog voor de UAE Tour. De WorldTour-ploeg wil de eerste zege van het seizoen behalen in de thuiskoers en daarvoor wordt vooral gekeken naar Tadej Pogačar en Fernando Gaviria. “Of het de eindoverwinning is, een etappezege of allebei… We zoeken naar onze eerste zege van 2021”, vertelt ploegmanager Joxean ‘Matxin’ Fernández.

“Het zou fantastisch zijn om te winnen in eigen land”, gaat Matxin verder. “We weten dat alle ogen op ons gericht zijn, maar soms gebruiken we dat als extra motivatie. Pogačar is onze kopman, maar we hebben een ploeg die zich snel kan aanpassen. We kunnen meerdere kaarten uitspelen, zeker in de bergetappes.”

Daarbij kijkt de manager vooral naar Davide Formolo en Rafal Majka, die ook goed uit de voeten kunnen bergop. De sprinttrein van Gaviria bestaat uit Mikkel Bjerg en Maximiliano Richeze. “Gaviria heeft een goed track record hier in de UAE Tour en hij is onze man voor de massasprints”, zegt Matxin vol vertrouwen.

Voor Tadej Pogačar wordt het zijn eerste wedstrijd van 2021. “De voorbereiding ging heel goed. We zijn naar de Teide geweest op hoogtestage en hebben een goed trainingsblok achter de rug”, zegt de Sloveen, die vorig jaar een rit won in de UAE Tour. “De sfeer zal nu iets anders zijn, maar we zijn heel gemotiveerd om te koersen en alles te geven in de UAE-kleuren.”

Selectie UAE Emirates voor de UAE Tour 2021 (21-27 februari)

Mikkel Bjerg

Davide Formolo

Fernando Gaviria

Rafal Majka

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Maximiliano Richeze