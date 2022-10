Pogacar doet vertrouwen op richting Lombardije: “Zal proberen mijn zege te herhalen”

Tadej Pogačar liet vandaag in Tre Valli Varesine zien klaar te zijn voor de Ronde van Lombardije. De Sloveen kwam in Varese als eerste over de streep, door in een sprint af te rekenen met onder meer Sergio Higuita en Alejandro Valverde.

Na afloop verscheen Pogačar voor de camera van Cycling Pro Net en keek hij terug op zijn koers. “Het was echt een zware wedstrijd, die uiteindelijk eindigde in een sprint. Mijn ploeggenoten deden het echt goed in de finale. Ze wisten de groep bij elkaar te houden. Met name Diego (Ulissi, red.) was erg belangrijk. Het deelnemersveld was erg sterk en het was vandaag beter om te mikken op de sprint. Ik ben heel erg blij met deze overwinning.”

De tweevoudige Tourwinnaar lijkt, na een tweede plaats in de Giro dell’Emilia en zijn zege in Tre Valli Varesine, klaar om zaterdag voor een tweede opeenvolgende keer de Ronde van Lombardije te winnen. Toch blaast Pogačar niet al te hoog van de toren. “Ik zal proberen om mijn prestatie van vorig jaar te herhalen. Ik verwacht wel dat het heel erg lastig zal worden om solo te winnen.”

“Het is een lange en zware koers en er kan van alles gebeuren. We gaan het allemaal wel zien, het zal in ieder geval een prachtige zaterdag worden”, besluit Pogačar.