Pogacar denkt opnieuw aan Ronde van Vlaanderen: “Heb er iets goed te maken”

Tadej Pogačar is erop gebrand om in 2023 sportieve revanche te nemen in de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft de Sloveen deze week laten weten in gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. “Ik heb er iets goed te maken”, klinkt het.

In 2022 maakte Pogačar zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. En hoe. Hoewel hij uiteindelijk genoegen moest nemen met een vierde plaats, was de tweevoudige Tourwinnaar de grote smaakmaker van de wedstrijd. De Sloveen reed samen met de uiteindelijke winnaar Mathieu van der Poel naar de finish in Oudenaarde, maar Pogačar viel na een knotsgekke laatste kilometer alsnog naast het podium.

Dit tot ongenoegen van Pogačar, die volgend jaar hoopt op een betere afloop in Vlaanderens Mooiste. “Ik heb de wens om iets goed te maken in de Ronde van Vlaanderen, na mijn vierde plaats in de vorige editie.” De kopman van UAE Emirates zal overigens niet veel veranderen aan zijn programma. “De Italiaanse koersen zullen zeker niet ontbreken. Zo ben ik ook nog altijd op zoek naar mijn eerste zege in Milaan-San Remo. En dan is er nog het WK in Schotland, dat zal ook een mooie uitdaging worden.”

De 24-jarige Pogačar heeft met de Tour de France echter ook een hoofddoel om naar toe te werken. Na zijn sportieve nederlaag tegen Jonas Vingegaard, mikt Pogačar in 2023 weer op het allerhoogste: de gele trui. “We gaan deze ervaring gebruiken en in de toekomst voordeel halen uit de nederlaag. Volgend jaar komen we terug naar de Tour met zelfs nog meer moraal. We gaan allemaal alles geven om proberen te winnen”, vertelde hij in een eerder interview met Cyclingnews.