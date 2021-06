Pogacar: “De omstandigheden waren perfect”

Drie dagen na zijn tweede plaats op de Mûr-de-Bretagne heeft Tadej Pogačar zijn eerste dagzege van de Tour de France 2021 te pakken. De Sloveen won de individuele tijdrit en deelde een flinke tik uit aan de concurrentie. “Vandaag was een heel goede dag.”

“Ik heb geen fouten gemaakt en het was het perfecte weer voor mij”, vertelde Pogačar na afloop van de vijfde etappe. “Sommige jongens moesten in de regen rijden, maar gelukkig waren de omstandigheden voor mij perfect, net als de temperatuur. Dus het was een heel goede dag.”

Voor de titelverdediger in de Tour was het zijn eerste tijdrit dit hij dit seizoen wist te winnen. “De afgelopen paar tijdritten maakte ik steeds de fout door te snel te beginnen. Met de korte klim kon ik hier meteen een goed tempo vinden en daarna tot het eind het perfecte ritme aanhouden.”

“Het doel was om geen tijd te verliezen en ik heb juist tijd gepakt. Ik ben superblij en ik kijk uit naar de rest van de Tour. Of ik blij ben dat ik nog niet de verantwoordelijkheid van de gele trui draag? Misschien is het beter, ik weet het niet. Ik hou ervan om het geel te hebben, maar de trui staat Mathieu ook heel goed. Dus het is oké zo.”