Pogačar daags voor bergrit naar Jebel Jais: “We weten allemaal hoe sterk Yates is”

Na een spectaculaire waaieretappe, een tijdrit en de aankomst op Jebel Hafeet had Tadej Pogačar het op de vierde dag van de UAE Tour relatief rustig. Morgen, wanneer de klim Jebel Jais omhoog wordt gereden, moet de Sloveense klassementsleider weer bij de les blijven.

“Het was een vrij lange en warme dag in het zadel”, zei Pogačar na de vierde etappe. “Ik denk dat we allemaal de etappe van gisteren nog wel voelden. Vandaag was het meer ontspannen, maar in de finale ging het nog erg hard. Jammer genoeg kon onze sprinter Fernando Gaviria niet winnen, maar morgen krijgen we een nieuwe kans. De volgende etappe wordt echt zwaar. Allemaal weten we hoe sterk Adam Yates is. Ik hoop dat ik weer goede benen heb.”

In de vijfde etappe rijdt het peloton over 170 kilometer van de Fujairah Marine Club naar Jebel Jais, waar de aankomst ligt na een slotklim van 21,1 kilometer. Pogačar verdedigt een voorsprong van 43 seconden op Yates, die tweede staat. João Almeida is derde op ruim een minuut.