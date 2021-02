Sam Bennett juicht in vierde etappe UAE Tour, David Dekker tweede

De vierde etappe van de UAE Tour is gewonnen door Sam Bennett. De Ier van Deceuninck-Quick-Step toonde zich op Al Marjan Island de sterkste voor David Dekker (Jumbo-Visma), die net als in de openingsetappe tweede werd. Caleb Ewan vervolledigde namens Lotto Soudal het podium. Tadej Pogacar zag zijn leiderstrui geen moment in gevaar komen.

Na een serieuze waaieretappe op de openingsdag, een individuele tijdrit op dag twee en de aankomst op Jebel Hafeet op dag drie was het peloton blijkbaar toe aan een rustdag. In de 204 kilometer lange, bijna biljartvlakke etappe met start en finish op Al Marjan Island werd er maar weinig actie ondernomen. Een enkele poging om waaiers te vormen draaide op niets uit.

Uiteindelijk vonden Francois Bidard (AG2R La Mondiale) en Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) elkaar in een ontsnapping. Toen ze wegreden was er al meer dan de helft van de etappe verreden en de twee konden er niet meer dan een trainingsritje van maken.

Toen Bidard kreeg af te rekenen met mechanisch malheur wachtte zijn landgenoot keurig op hem, waarna ze hun weg vervolgden. Deze Franse bijdrage aan het wedstrijdverloop duurde een kilometer of zestig: het kopduo werd met nog iets minder dan dertig kilometer te gaan bij de lurven gevat door het peloton.

In de meute viel er vrij weinig te beleven. Het interessantst waren nog wel de twee tussensprints. Bij de eerste tussensprint greep David Dekker de volle buit. Ook bij de tweede tussensprint was de Jumbo-Visma-sprinter de snelste, al waren Le Gac en Bidard al eerder over deze streep gekomen.

Pas in de slotfase ging het tempo serieus de hoogte in. Het was Israel Start-up Nation dat hun treintje als eerste de laatste kilometer instuurde, maar BORA-hansgrohe nam het commnado over. Pascal Ackermann moest echter te vroeg aangaan, want hij zakte in de laatste meters serieus weg en moest zich tevreden stellen met plek zes in de daguitslag.

Sam Bennett timede zijn sprint perfect. Hij kon op zo’n honderd meter van de finish aan de binnenkant langs Ackermann. Voor de razend rappe Ier was het vervolgens enkel een kwestie van afmaken, en dat deed hij met verve. Hij bezorgde zijn ploeg de derde overwinning van het jaar, na twee etappezeges in de Tour de la Provence. Voor Bennett is het vijftigste profzege in zijn carrière.

In het spoor van Bennett wurmde Dekker naar een knappe tweede plaats. De profdebutant moest even inhouden, maar wist met veel snelheid alsnog van achteren te komen. Hij evenaarde daarmee zijn beste prestatie in een WorldTour-wedstrijd. In de openingsetappe sprintte de jonge Nederlander namelijk ook al naar plek twee, vlak achter Mathieu van der Poel.