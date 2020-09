Pogacar, Costa en Henao delen kopmanschap in Waalse Pijl maandag 28 september 2020 om 20:01

UAE Emirates rekent in de Waalse Pijl op Tour de France-winnaar Tadej Pogačar en Rui Costa. Heuvelspecialist Diego Ulissi, de nummer drie van vorig jaar in de heuvelklassieker, ontbreekt omdat hij komend weekend start in de Giro d’Italia.

Voor Pogačar wordt het zijn eerste deelname aan de Waalse Pijl. Portugees kampioen Costa heeft al meer ervaring met het Waalse werk, hij gaat voor de tiende keer van start in de klassieker rond de Muur van Huy. Zijn beste uitslag was een tiende plaats in 2016.

Met Sergio Henao heeft UAE Emirates ook een voormalig podiumklant in de Waalse Pijl in de selectie. De Colombiaan werd in 2013 tweede en eindigde in 2017 op de vierde plaats. De selectie wordt gecompleteerd door Jan Polanc, Edward Ravasi, Cristian Muñoz en Camilo Ardila.

Selectie UAE Emirates voor de Waalse Pijl 2020 (30 september)

Camilo Ardila

Rui Costa

Sergio Henao

Cristian Muñoz

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Edward Ravasi