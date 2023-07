Pogacar blikt nog een keer terug op de Tour: “We mogen heel blij zijn”

Tadej Pogacar begon met de nodige vraagtekens aan de Tour de France door zijn polsblessure, maar slaagde erin om eindwinnaar Jonas Vingegaard meer dan twee weken lang het vuur aan de schenen te leggen. De Sloveen eindigde uiteindelijk op plek twee en kon twee ritzeges op zijn palmares bijschrijven. Reden tot tevredenheid, vindt de Sloveen.

“Deze Tour de France kende de nodige ups en downs, maar ik denk dat we blij mogen zijn met hoe het is gegaan. Niet alleen met de goede resultaten, maar ook met de sfeer in de bus elke ochtend. Daar heb ik erg van genoten en maakte deze Tour voor mij erg bijzonder”, aldus Pogacar. “De fans thuis hebben een mooie show gekregen van de renners.”

Voor Pogacar zelf maakte zijn ritzege op Le Markstein uiteindelijk een groot verschil. “Door die ritzege beëindig ik deze Tour de France op een high. Met vertrouwen kan ik nu weer vooruitkijken. Ik kom zeker terug naar de Tour om te winnen.”

