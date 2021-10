Pogacar blij met route Tour de France 2022: “Ik hou er wel van”

Video

Tadej Pogačar was vandaag, als regerende winnaar van de Tour de France, uiteraard aanwezig bij de presentatie van het parcours voor de editie van 2022. De Sloveen ging na afloop van de presentatie in op vragen van journalisten. “Ik weet niet of het parcours me goed ligt, maar ik vind het wel een mooie route.”

De 23-jarige Pogačar, die kan terugkijken op een uitermate succesvol seizoen met winst in onder meer Tirreno-Adriatico, de Tour de France, Luik-Bastenaken-Luik én de Ronde van Lombardije, hield zich behoorlijk op de vlakte. “Het is een behoorlijk divers parcours, maar je kunt de wedstrijd ook al snel verliezen. In de kasseienetappe heb je een goede ploeg en wat geluk nodig. Ik hou wel van dit parcours.”

Het ging ook nog even over zijn grootste concurrenten voor komend jaar. “Het koppel Jonas Vingegaard-Primož Roglič? Ze zijn heel erg sterk. Dat hebben we dit jaar al kunnen zien, maar toen deed alleen Vingegaard mee om het klassement. Dat was al een zware dobber, moet je nagaan als ze straks met twee zijn. Ik hoop ook dat Egan Bernal volgend jaar aan de start staat van de Tour, en dat we dan samen een show kunnen opvoeren”, aldus Pogačar in gesprek met VTM.