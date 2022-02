Pogacar bedankt ploeg na dubbelslag in UAE Tour: “Werd aan alle kanten aangevallen”

Tadej Pogačar is een gelukkig mens, vertelde hij na de dubbelslag die hij sloeg in de eerste bergrit van de UAE Tour. De kopman van UAE Emirates was op Jebel Jais de snelste van een favorietengroepje. “Het voelt geweldig om hier te winnen”, vertelde hij meteen na afloop.

“Het was een zware finale, maar de ploeg werkte heel sterk samen vandaag”, is de Sloveen zijn teamgenoten dankbaar. “Het ging echt heel hard op de klim, want aan alle kanten werd ik aangevallen door andere klimmers. Maar gelukkig bracht de ploeg mij in de finale, waarna ik alles gaf in de sprint. Ik ben dan ook echt heel blij om de etappe te winnen en de trui te pakken. Zo begin ik mijn seizoen met een mooie zege.”

Pogačar was met zijn venijnige sprint sneller dan Adam Yates en Aleksandr Vlasov. Zij waren de enigen die in dezelfde tijd werden geplaatst. De rest van de favorietengroep volgde op drie seconden. Ook de verrassend sterk klimmende Filippo Ganna, die door die achterstand van drie seconden (en de tien bonificatieseconden van Pogačar) nipt de leiderstrui misliep.