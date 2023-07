Pogacar baalt van motoren die hem hinderden: “Mijn eerste sprint is voor niets geweest”

Tadej Pogačar heeft de motards die hem hinderden op de top van de Col de Joux Plane gespaard in zijn eerste flashinterviews. De Sloveen wilde 500 meter van de top Jonas Vingegaard verrassen en zo belangrijke bonificatieseconden pakken, maar twee motoren reden in de weg en dus moest Pogačar zijn sprint staken. Daarna won Vingegaard de bergsprint én de meeste boni’s. “It’s a shame“, aldus Pogačar in de mixed zone.

“Ik denk dat mijn eerste sprint voor niets is geweest, dat is jammer”, aldus de kopman van UAE Emirates, die door de hinder moest gaan zitten en daarna geen puf meer in de benen had om daarna de sprint van Vingegaard te winnen. “Maar het had de uitkomst niet veranderd, denk ik.”

“Die verloren inspanning bleef ik nog wel in de benen voelen, want ik kon niet meer sprinten voor de bonus. Dat heb ik verpest. Maar het is wat het is”, vertelt Pogačar, die onderaan de streep één seconde verloor op Vingegaard. De Deen pakte op de top van de Joux Plane namelijk drie seconden meer dan Pogačar, terwijl de Sloveen er aan de finish twee meer pakte dan Vingegaard.

