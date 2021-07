Poels grijpt naast ritzege, maar is wel weer bergkoning: “Je moet keuzes maken”

Wout Poels greep vandaag naast de ritzege in Andorra la Vella, maar deed wel uitstekende zaken in de strijd om het bergklassement. De Nederlander van Bahrain Victorious sprokkelde in de vijftiende etappe voldoende punten om de bolletjestrui weer over te nemen van Michael Woods.

“Het was een goede, maar ook heel zware dag”, begint bergkoning Poels zijn verhaal aan de NOS. “Ik zat zaterdag al in de vlucht van de dag en ook vandaag was ik weer mee. Ik ben nu wel toe aan een rustdag. Ik moest vandaag rustig blijven en wachten op de sprintjes. Woods is rap, maar ik weet dat ik hem vaak kan hebben. Het is ook mooi dat ik op de laatste klim nog zes punten weet te pakken.”

Poels wist op alle vier de beklimmingen punten te pakken. Dat deed de Limburger op de Montée de Mont-Louis (10 punten), de Col de Puymorens (3 punten), de Port d’Envalira (6 punten) en de Col de Beixalis (6 punten). In het bergklassement heeft Poels nu 74 punten achter zijn naam. Woods volgt met een aantal van 66 punten, gevolgd door Nairo Quintana en Wout van Aert die allebei 64 punten hebben.

Bolletjestrui en ritzege?

“Ik wist dat ik vandaag puntje per puntje dichterbij moest komen. Vandaag pakte het goed uit. In de rit van zaterdag moest ik lossen op de laatste klim, nadat ik erg veel energie had verspild, maar vandaag probeerde ik het beter aan te pakken. Ik ging bij de bergsprintjes bijvoorbeeld niet maximaal om nog in het wiel van Van Aert te komen. Het was vandaag op safety mode.”

Poels gaat dus resoluut voor de bolletjestrui. Of hoopt hij stiekem ook nog op ritwinst in de Pyreneeën? “Als je de bergtrui wil winnen, moet je toch voor de punten gaan en keuzes maken. Je doet toch telkens een inspanning van zo’n driehonderd meter. Dat voel je wel aan het einde van de dag, maar misschien ligt er volgende week wel een kans. Normaal is mijn derde week ook redelijk stabiel.”