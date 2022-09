Podiumplaats Tim Marsman in eindklassement Tour of South Bohemia

Tim Marsman heeft zijn ploeg Metec-SOLARWATT een podiumplaats bezorgd in de Tour of South Bohemia (UCI 2.2). De 21-jarige belofte wist tweede te worden in de slotrit in Tsjechië, waardoor hij ook tweede werd in het eindklassement.

De overwinning in de slotrit ging naar Rasmus Bøgh Wallin. De Deen van Restaurant Suri-Carl Ras was de beste van twaalf koplopers, die na een rit van 152 kilometer gingen strijden om de zege in Jindřichův Hradec. Marsman wist tweede te worden, voor Erik Fetter van EOLO-Kometa.

In het algemeen klassement maakte Marsman door zijn tweede plek een sprong, waarna hij als nummer twee op het eindpodium mocht verschijnen. Zijn ploeggenoot Rick Ottema zat ook mee in de kopgroep in de slotrit en wist mede daardoor vijfde te worden in het eindklassement.

VolkerWessels-renner Maikel Zijlaard, die twee etappes én het puntenklassement won in Tsjechië, miste de slag in de laatste etappe en zakte daardoor van de eerste naar de tiende plaats in de eindstand van de vierdaagse rittenkoers.

Goed nieuws uit Tsjechië! 🇨🇿 Tim Marsman wordt tweede 🥈 in de rit en in het eindklassement. Pakt ook de jongerentrui weer terug. #TourOfSouthBohemia pic.twitter.com/Je44aHTQaT — Metec-SOLARWATT CT p/b Mantel.com (@metecct) September 11, 2022