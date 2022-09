Podiumplaats lonkt voor Juan Ayuso: “Maar er kan nog veel gebeuren”

Juan Ayuso is nog altijd maar 19 jaar, maar zou in Madrid best weleens op het eindpodium van de Vuelta a España kunnen staan. De jongeling van UAE Emirates is – na de opgave Primož Roglič – opgeschoven in het klassement en staat nu (virtueel) derde. Toch blijft de Spanjaard voorzichtig.

Ayuso was al bezig aan een ijzersterke eerste grote ronde, maar heeft nu plots ook uitzicht op het eindpodium in Madrid. De piepjonge klimmer staat na zeventien etappes derde in de stand, op 4m51s van rodetruidrager Remco Evenepoel, maar voelt wel de hete adem van Carlos Rodríguez en Miguel Ángel López in zijn nek.

“Het is geweldig om in deze positie te verkeren, maar ik kan er op dit moment niet echt blij mee zijn, gezien de trieste opgave van Primož Roglič. Er komen nog enkele belangrijke dagen aan en er kan nog van alles gebeuren. Maar dat ik nu virtueel een podiumplek in handen heb, is wel ongelofelijk.”

Ayuso kwam de zeventiende etappe naar Monasterio de Tendudía zonder problemen door, al kwam hij in de openingsfase nog wel ten val. “Ik heb wat schaafwonden op mijn knie en enkel, maar ik ben OK. Het is verder niet serieus”, kan de Spanjaard opgelucht ademhalen.