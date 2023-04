Plugge trots op voorjaar Jumbo-Visma: “Denk dat Wout de sterkste was op Carrefour de l’Arbre”

Richard Plugge kijkt ‘met volle trots’ terug op het voorjaar van Jumbo-Visma. Dat zegt de teammanager in gesprek met Het Laatste Nieuws. “We wonnen 24 keer, we stonden tot zondag bovenaan in de UCI-ranking. Als we met zo’n voorjaar niet tevreden kunnen zijn, kun je nooit tevreden zijn”, aldus Plugge.

Hoewel Jumbo-Visma onmiskenbaar zeer succesvol was in het eerste deel van 2023, werd het grote doel niet verwezenlijkt: Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen winnen. “In Roubaix waren we er het dichtst bij. Alleen kregen we daar botte pech. Zonder die pech maakte Wout een heel grote kans om te winnen. Als je lek rijdt op de Carrefour de l’Arbre, is het te laat. Dat is zo kort voor de finish dat je niks meer kunt herstellen.”

“Het is waar dat de Ronde en Roubaix onze hoofddoelen waren. Als dat niet lukt, is dat teleurstellend. Maar aan de andere kant: de rest van het voorjaar maakt heel veel goed. We hadden pech in Roubaix. En in de Ronde van Vlaanderen was Pogacar de allerbeste.”

Wout van Aert zei na Parijs-Roubaix dat winnen niet het enige is wat telt. Hoe denkt Plugge daarover? “Lek is lek. Verliezen omdat je lek rijdt, is helemaal anders dan verliezen omdat je niet goed genoeg bent. Uiteindelijk draait het wel om winnen. Wout reed gewoon goed in Roubaix. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik denk dat hij de sterkste was op Carrefour de l’Arbre.”

Christophe Laporte

Ook een belangrijke renner voor Jumbo-Visma dit voorjaar was Christophe Laporte. In Gent-Wevelgem gunde Van Aert hem nog de zege, maar drie dagen later zegevierde hij solo in Dwars door Vlaanderen. Meerdere bronnen hebben inmiddels aan WielerFlits bevestigd dat de Fransman een akkoord heeft bereikt met Jumbo-Visma om zijn op het einde van dit seizoen aflopende contract te verlengen.

“We zijn met hem in gesprek”, zegt Plugge. “Als hij bij ons blijft, is dat omdat hij een van de beste renners is die het peloton heeft. Hij is op veel terreinen inzetbaar, in het klassieke seizoen en in de Tour.”

