Niels Bastiaens • zondag 14 januari 2024 om 18:51 zondag 14 januari 2024 om 18:51

Ploegmanager Mettepenningen emotioneel na BK-zege Iserbyt: “Als typische crossploeg is dit speciaal”

Video Pauwels Sauzen-Bingoal kent het perfecte seizoen. Na de Europese titel van Michael Vanthourenhout, schenkt Eli Iserbyt ploegmanager Jurgen Mettepenningen nu al de tweede grote prijs. “Op basis van afgelopen seizoen was Eli ook de meest verdiende winnaar. Hij was de meest regelmatige”, zegt Mettepenningen voor onze camera.

In tranen stond Mettepenningen zijn poulain op te wachten, op de sikkelbaan in Meulebeke. Knuffelend en talloze handshakes uitdelend aan bekenden en minder bekenden. “Natuurlijk is dit emotioneel voor mij. Het is altijd leuk als je iemand van onze ploeg ziet winnen. Veel mooier dan die twee truien in één ploeg, bestaat niet in de crosswereld. Eli heeft de voorbije jaren veel voor onze ploeg betekend.”

Het had ook helemaal anders kunnen aflopen, als je de aanloop naar dit WK bekijkt. Vlak na Nieuwjaar belandde Iserbyt zelfs op de spoedafdeling van het ziekenhuis. “Dat was beangstigend, en maakte ons toch wat nerveus. Eli werd ziek op een heel slecht moment, juist als hij zijn topconditie te pakken had. Dan is het even herzetten. Eli heeft samen met de ploegleiding alles herdacht en een plan gemaakt. Hij heeft deze week hard getraind met één doel. Alles moest goed vallen, de superdag moest er komen, maar die was er ook.”

Regelmaat

Toch twijfelde Mettepenningen vooraf niet. “We wisten dat er vier favorieten waren, waaronder twee van onze ploeg. Dan weet je al dat je veel kans maakt. Thibau Nys en Laurens Sweeck waren ook kandidaten, maar de puzzel is goed gevallen. Op basis van afgelopen seizoen was Eli ook de meest verdiende winnaar. Hij was de meest regelmatige van het seizoen.”

Op kampioenschappen wilde het nochtans vaak niet lukken voor de kleine West-Vlaming. “Eli is altijd een heel constant renner geweest, met veel regelmaat. maar op de kampioenschappen was het vaak net niet. Vandaag heeft hij de puntjes op de i gezet en met verve de titel binnengehaald. Eli was de beste man in koers, en schenkt ons het beste seizoen ooit. Superprestige, EK, nummer één op de World Ranking en misschien de Wereldbeker. Dan moet je daar niet aan twijfelen.”

Typische crossploeg

En dat voor een ploeg die – tegen alle trends in – zich niet aan een uitgebreider wegprogramma waagt. “Ik zeg het al jaren: we zijn een typische crossploeg. We doen het alleen in het veldrijden, maar op onze manier. Voor mij hoeft die WorldTour-ploeg er niet bij te komen. We zijn blij met de crossploeg die we zijn. Als je dit teweeg kunt brengen, dan hebben we toch een aandeel in het seizoen met een echte crossploeg”, vindt Mettepenningen.