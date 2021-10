Greg Van Avermaet en Oliver Naesen met bescheiden ambitie: “Vooral seizoen goed afsluiten”

Van Avermaet zijn mindere zomer en najaar is een gevolg van zijn tweede vaccinatie. Uit onderzoeken bleek dat zijn immuunsysteem is aangetast. “In de Dauphiné had ik plots moeite om het peloton te volgen. Ik kan niet zwart op wit zeggen dat het door de vaccinatie komt. De wetenschap daarover staat nog in zijn kinderschoenen. Mocht ik geen topsporter zijn, had ik me wellicht wel kiplekker gevoeld.”

“WK-tactiek? Gemakkelijk voor TV” Van Avermaet miste dus ook het WK, maar volgde het wel. Uiteraard werd hij – als ervaringsdeskundige – om zijn mening gevraagd over de Belgische tactiek in Leuven. “Veel fouten zijn er niet gemaakt. Remco is helaas wel veel te vroeg op kop beginnen te rijden. Ik zag hem elke keer inschuiven in derde positie en dat was totaal niet nodig. Er waren mannen genoeg om die groep draaiende te houden.”

“Remco moet je altijd opsparen naar de finale toe”, vindt Van Avermaet. “Misschien was dat ook de tactiek, maar heeft hij er niet honderd procent naar geluisterd. Dat weet ik niet. “Voor de rest: als Wout top is, springt hij mee met Alaphilippe en wint hij de sprint. Dan spreken we van een geslaagd WK. Maar dat was het grootste probleem. Wout was niet honderd procent.”

Van Avermaet wilde trouwens benadrukken dat het tactisch allemaal niet zo eenvoudig is op een kampioenschap zonder oortjes. “Ik heb nu gemerkt dat het heel gemakkelijk is als je naar tv kijkt. Dan zie je: nu moet dat gebeuren, nu dat. Terwijl je in koers gewoon van niks weet. De bordjesman komt te laat of te weinig. Als bondscoach geef je de dag voordien een meeting. Daarna moet je zeggen: ik hoop dat ze het begrepen hebben, maar dat ze ook het verstand hebben om bij te sturen als het nodig is. In koers kan je ernaast rijden en nog drie woorden zeggen, maar meestal is het kalf dan al verdronken.”

Dat Van Aert te laat aangaf dat hij zich niet top voelde, dat begreep Van Avermaet ook. “Je bent leider van de ploeg, dan zeg je niet meteen: ‘jongens, ik ben hier slecht.’ Want je kan nog altijd de koers winnen. Ik heb ook al momenten gehad waarop ik niet honderd procent was, waarna ik toch opnieuw in de koers kwam. Misschien had hij het iets sneller moeten zeggen, maar dan nog: aan Alaphilippe was er weinig te doen. Zondag heeft de beste gewonnen.”