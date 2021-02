Ploegleider Van Slycke: “Marge van Vansevenant is gigantisch”

Mauri Vansevenant heeft in de Tour de La Provence indruk gemaakt. Op de achtste plaats was de 21-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step de jongste renner in de top tien. Over zijn progressie zijn ze bij zijn ploeg erg optimistisch.

“Mauri was vroeger verre van geobsedeerd door koers. Daarom is zijn marge gigantisch. Terwijl die bij veel jonge renners al grotendeels is weggevaagd”, zegt ploegleider Rik Van Slycke van Deceuninck-Quick-Step in Het Nieuwsblad. Zo reed zijn pupil bij de junioren op een oude fiets van zijn vader Wim, die tussen 2004 en 2008 vijfmaal van start ging in de Tour de France. Bij de beloften droeg de jonge Mauri nog altijd zijn schoenen.

Van Slycke zag in de afgelopen ploegstages al dat Vansevenant een nieuwe stap had gezet, nadat hij afgelopen najaar al veel indruk maakte in de Waalse Pijl. “In de klimgroep willen de ego’s al eens opspelen”, vertelt de ploegleider. “Dan beginnen ze ineens te demarreren en nooit zakte Mauri erdoor. Ook als je hem vroeg om blokjes te maken aan vaste wattages, hield hij dat steeds vol. Je zag: die jongen is klaar.”