Ploegleider Valerio Piva naar Circus-Wanty Gobert

Valerio Piva maakt de overstap van CCC naar Circus-Wanty Gobert. De ervaren Italiaanse ploegleider, woonachtig in het Belgische Riemst, trekt daarmee naar de ploeg die de WorldTour-licentie van zijn oude ploeg overneemt.

“De voorbije zeven jaar heb ik samen met Jim Ochowicz heel wat sportieve emoties beleefd”, legt Piva uit. “Spijtig genoeg kon het CCC project niet blijven voortbestaan, maar ik ben heel tevreden met deze vereniging met Circus-Wanty Gobert. Ik voelde me vereerd toen Jean-François Bourlart (algemeen manager Circus-Wanty Gobert, red.) me opbelde met de vraag of ik van het team deel wilde uitmaken.”

“We zullen een stap vooruit zetten, en we delen dezelfde filosofie”, aldus Piva. “We hebben veel werk voor de boeg, samen, met de renners en de staff, om onze trui te laten schitteren en mooie resultaten in de WorldTour te bereiken. De passie die dit team uitstraalt, motiveert me enorm.”

Naast Piva bestaat de staf uit Hilaire Van der Schueren, Steven De Neef, Jean-Marc Rossignon en Bart Wellens. Daarnaast trok de ploeg onlangs Aike Visbeek aan. De Nederlander wordt bij de Belgische ploeg performance manager.

Team Sunweb

Ook bij Team Sunweb is er nieuws over de technische staf. Phil West maakt in 2021 namelijk deel uit van de trainersstaf van de Duitse WorldTour-ploeg. De Britse oud-wielrenner was eerder werkzaam bij British Cycling en ONE Pro Cycling. De afgelopen tijd was hij Head of Operations bij Velon.