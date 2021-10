Dit weten we over Allinq Cycling Team, het nieuwe continentale team van WV De IJsselstreek

Overzicht

Nederland krijgt er in 2022 met Allinq Cycling Team een nieuw continentalteam bij. Na VolkerWessels, BEAT Cycling, ABLOC CT, Metec-Solarwatt en Jumbo-Visma Development is Allinq Cycling Team het zesde continentalteam uit Nederland. Dat zijn er dan evenveel als dit jaar, want SEG Racing Academy houdt op te bestaan. Wat weten we nu over deze formatie uit Overijssel?

Allinq Cycling Team is een voortvloeisel van Wielervereniging De IJsselstreek uit Ermelo, een van de grotere wielerverenigingen in Nederland. Het team bestaat sinds 1954 en bracht in het verleden renners als Fedor den Hartog, Aart Vierhouten en Theo Bos voort. Ook Bas Tietema (de bekende YouTuber van Tour de Tietema) reed een tijdje bij de eliteploeg in het herkenbare groene shirt van de wielervereniging. Hij zal – voorlopig – niet uitkomen voor het continentale team, zo liet de ploeg al weten op sociale media.

Vorig jaar doken de eerst geruchten over de continentale ambities van de club op. Toen Ton Welling stopte bij Vlasman, liet hij al doorschemeren verder te gaan bij een organisatie die de ambitie heeft om in 2022 een continentale ploeg te starten. Niet veel later werd hij bekendgemaakt bij WV De IJsselstreek. Maar daarna bleef het even stil bij de ploeg uit Ermelo… Achter de schermen bleek De IJsselstreek echter druk bezig met het realiseren van de doelstellingen.

Met ploegleider Marc Zonnebelt werd gewerkt aan een driejarenplan voor de nieuwe continentale ploeg, waarin de ambitie staat om binnen drie jaar de beste continentale ploeg van Nederland te worden. Met sponsor Allinq, een telecominfrabedrijf uit Harderwijk, heeft het in ieder geval financiële zekerheid tot en met 2024 én een groter budget om vanaf volgend jaar de continentale ploeg te bekostigen. Ondertussen werd Kelvin Dekker (de broer van David en zoon van Erik) aangesteld als full-time performance manager voor 2022. Eerder was hij ploegleider bij het continentale NXTG.

Succesvol 2021

Het transitiejaar 2021 bleek een succesvol jaar te zijn voor de club uit Ermelo. Meer dan eens toonde de ploeg zich dominant in nationale eendaagses. In de Clubcompetitie bezette de ploeg de plaatsen een tot en met vier in het eindklassement: Robin Löwik won, voor Arne Peters, Marien Bogerd en Jelle Bootsveld. De ploeg dankt die topklassering onder meer aan een dominant optreden in de lastige Zuiderzeeronde, waar het team van Zonnebelt en Welling op de plaatsen een tot en met vijf eindigde. Bogerd ging er Peters, Löwik, Jarno Gmelich Meijling en Jasper Schouten voor.

Ook in het tijdrijden behaalde De IJsselstreek succes. Met een zevende plaats voor Bogerd prolongeerde hij zijn nationale titel tijdrijden voor eliterenners zonder contract. De 27-jarige kwam slechts 31 seconden tekort om Dylan van Baarle van het podium te stoten, maar hij bleef wel renners als Nils Sinschek, Thymen Arensman, Danny van der Tuuk en Jarno Mobach voor. Löwik is ondertussen nog altijd de Nederlands kampioen op de weg voor eliterenners zonder contract. Over krap twee weken mag hij op de VAM-berg die titel proberen te verdedigen.

Renners

Op sociale media is Allinq Cycling Team inmiddels begonnen met het aankondigen van renners. Op dit moment heeft het team al bekendgemaakt dat Robin Löwik, Marien Bogerd, Maarten Vierhout en Jasper Schouten (niet geheel verrassend) met de clubploeg meeverhuizen naar het continentalteam. Met deze ervaren renners beleefde WV De IJsselstreek al veel successen in het verleden op eliteniveau. Alleen de 27-jarige Schouten heeft ervaring op continentalniveau. In 2018 reed hij een jaartje bij Alecto, waar een 26ste plaats in de PWZ Zuidenveld Tour zijn beste uitslag op UCI-niveau was.

In de komende weken zal de ploeg nog meer renners bekendmaken die met de oude ploeg meegaan naar de nieuwe ploeg. In ieder geval gaan daar ook nog Arne Peters, Lars van Uuhm, Jelle Bootsveld, Dennis van der Horst en Tim Bierkens bij zitten, die zeker zijn van hun plekje bij Allinq Cycling Team in 2022. De meeste van deze renners hebben al ervaring op continentalniveau.

Bootsveld en Van der Horst kwamen allebei een tijdje uit voor Metec-TKH, waar vooral de 23-jarige Van der Horst enkele succesjes behaalde. Zo won hij in 2019 een etappe in de Carpathian Couriers Race, voor Nicolas Dalla Valle en Stanislas Aniolkowski. Peters reed nog even bij Welling in de ploeg: vorig jaar kwam hij uit voor Vlasman. Ook Bierkens is geen onbekende. In 2020 won hij bijna de Dorpenomloop Rucphen na een lange solo, maar werd hij in de laatste kilometer nog teruggehaald.

In verscheidene media sluimerden de afgelopen weken nog zeven transfers door. De opvallendste is die van de 32-jarige Roy Eefting, die in het verleden twee etappes won in de Ronde van Qinghai Lake en dit jaar nog toesloeg in de Omloop der Kempen. Eefting is vooral bekend als baanwielrenner: in 2019 behaalde hij een zilveren plak op het WK scratch. Ook met de 21-jarige Adne Koster slaat de ploeg zijn slag. Na twee jaar vertrekt hij bij Metec, waar hij nooit echt helemaal doorbrak. Dat terwijl hij in zijn juniorentijd tot de beste renners in zijn categorie behoorde. Koster werd als eerstejaars junior Nederlands kampioen en ook tweede in de Ronde van Vlaanderen voor junioren.

Verder komen ook Sam Gademan (21) en Wouter van de Weerdhof (19) de ploeg versterken. Beide coureurs komen over van Sensa-Kanjers voor Kanjers. Vooral de overstap van Gademan naar continentalniveau hing al even in de lucht. De derdejaars belofte doet het al enkele jaren goed in UCI-wedstrijden als de Oberösterreichrundfahrt en de Carpathian Couriers Race. Blijven over: Mike Vliek (21) en junioren Mike Bronswijk (18) en Lars Rouffaer (17). Bronswijk is de nummer twaalf van het WK op de weg voor junioren in Leuven.

Programma

De ploeg heeft nog niet veel bekendgemaakt over het programma. In een interview met De Stentor gaf ploegleider Zonnebelt recentelijk wel aan om zwaardere wedstrijden in het buitenland te willen gaan rijden. Dit seizoen reed de ploeg er enkele. Zo stond de De IJsselstreek aan de start van enkele Deense UCI-wedstrijden, de Course Solidarnosc en Dookola Mazowsza in Polen.

Selectie Allinq Cycling Team 2022

Tim Bierkens

Marien Bogerd

Jelle Bootsveld

Mike Bronswijk

Roy Eefting

Sam Gademan

Adne Koster

Robin Lowik

Arne Peters

Lars Rouffaer

Jasper Schouten

Wouter van de Weerdhof

Lars van Uum

Maarten Vierhout

Mike Vliek