Ploegleider Team Sunweb: “We staan er nog steeds erg goed voor” dinsdag 13 oktober 2020 om 19:15

Het was een veelbewogen dag voor Team Sunweb in de Giro d’Italia. Michael Matthews moest de ronde verlaten na een positieve coronatest, maar de ploeg besloot na het vervelende nieuws niet uit de Giro te stappen. Gelukkig voor Team Sunweb verliep de etappe zelf naar wens.

Wilco Kelderman en Jai Hindley finishten na een veelbesproken en spectaculaire etappe namelijk in de groep der favorieten. Kelderman staat nog altijd tweede in het klassement, Hindley is gestegen naar plek zeven. En dus is ploegleider Luke Roberts een tevreden man. “We hadden een moeilijke ochtend met het afhaken van Michael. We zullen hem missen in deze Giro.”

“Er werd vandaag flink gevochten om in de vlucht van de dag te komen. Het duurde bijna twee uur vooraleer er een groep wegreed, maar sommige ploegen waren niet tevreden en dus bleven we aan een hoog tempo doorkoersen. Wij waren vooral bezig met het algemeen klassement en het beschermen van Jai en Wilco”, zo kijkt Roberts terug op de etappe van vandaag.

Slecht weer

“In de slotfase werden we getrakteerd op slecht weer en dat maakte de finale nog wat lastiger. De renners hebben echter een goede etappe gereden. We zaten nog altijd met meerdere renners vooraan voor het opdraaien van de laatste klim. Zo begonnen Wilco en Jai in een goede positie aan het laatste klimmetje.”

“Het was een lastige en zware etappe, maar we staan er nog altijd bijzonder goed voor in het klassement”, aldus Roberts. Morgen krijgen de renners een relatief vlakke etappe naar kustplaats Rimini voorgeschoteld.