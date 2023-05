Ploegleider Team DSM tevreden na ’teamwork’ van sprinters Dainese en Mayrhofer

Matt Winston, ploegleider bij Team DSM, zag woensdag Alberto Dainese zegevieren in rit zeventien in de Giro d’Italia. Voor de Nederlandse ploeg was het de eerste zege in de Ronde van Italië. “Ik ben heel blij met het teamwork.”

Voor de camera van Eurosport vertelde Winston over de moeilijke dagen van Dainese in de Giro. “Zondag moest hij nog vechten tegen de tijdslimiet in de zware rit, wij waren toen best nerveus. Dainese toonde toen een knappe vechtersmentaliteit. Op de rustdag heeft hij dan goed kunnen herstellen.”

Dainese kwam in de eerdere sprintetappes in Italië niet in actie. Het was zijn ploeggenoot Marius Mayrhofer die steeds mocht sprinten. “Iedereen stelt zich altijd vragen over het feit dat we met twee sprinters naar de Giro zijn gekomen. Wij hebben ons gefocust op goed teamwork en het bouwen aan de ploeg. Marius deed veel sprints en nu deed hij het perfect in functie van Alberto.”

