Verrassende zege voor Alberto Dainese in Giro: “Ging echt diep in de laatste meters”

Alberto Dainese heeft de zeventiende etappe van de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De Italiaanse sprinter klopte Jonathan Milan en Michael Matthews naar een ontzettend spannende sprint. “De laatste vijf dagen was ik vrij ziek.”

“Dit is ongelooflijk. De eerste sprints in de Giro gingen niet zoals gepland. We deden het goed, maar we kregen niet het resultaat dat we wilden”, begon Dainese het flashinterview. “Vandaag reden we echt een zotte finale. Marius (Mayrhofer, red.) en Niklas (Märkl, red.) deden goed hun job.” Dainese werd uiteindelijk op ruime afstand van de streep afgezet, waardoor hij even moest wachten om de sprint aan te gaan.

Vervolgens moest Dainese richting Matthews, die een sterke sprint reed. “In de laatste meters moest ik dan zo diep gaan. Ik zat echt op de limiet. Ik zag Jonathan (Milan, red.) komen, maar ik kon mijn fiets niet meer zo goed gooien naar de meet. Ik was echt kapot. Het is heel mooi om zo te winnen. De laatste vijf dagen was ik ook vrij ziek en had ik last van mijn maag en ademhaling. Vandaag was de eerste dag dat ik me terug oké voelde. Ik kan de ploeg niet hard genoeg bedanken”, aldus thuisrijder Dainese.

Mayrhofer: “Heel sterk afgemaakt”

Verder kwam ook Marius Mayrhofer, die eerder in de Giro mocht sprinten voor Team DSM, aan het woord. “Het team reed heel hard vandaag. Alberto heeft het heel sterk afgemaakt. Ik wist dat ik in de absolute finale als eerste door die bochten moest komen”, reageerde de Duitser kort bij Eurosport.

