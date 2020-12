Ploegleider Steels: “Jakobsen gaat veel plezier aan Cavendish beleven als hij terugkomt”

Ploegleider Tom Steels verwacht dat Deceuninck-Quick-Step veel plezier kan beleven aan Mark Cavendish. Als mentor kan de Brit de sprinters binnen de ploeg veel leren over het vak. “Zijn specifieke kijk op sprinten kan een hulp zijn voor jongens als Bennett of Hodeg. Als Jakobsen terugkomt, zal hij daar ook plezier aan beleven.”

Steels hoopt dat Cavendish naast zijn ervaring ook sportief nog een meerwaarde kan zijn voor de Belgische WorldTour-ploeg. “Het is natuurlijk niet meer de Cavendish van vroeger. Hij heeft enkele mindere jaren gehad”, vertelt hij aan Sporza. “Zijn overstap is dan ook een uitdaging.”

“Op sportief vlak zullen we stap voor stap weer moeten opbouwen. Ik denk dat we er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat hij weer met plezier kan koersen, maar we willen hem ook weer het gevoel geven dat hij fysiek opnieuw de oude wordt. Als hij zich goed voelt op de fiets, kunnen we weer naar de sprints kijken. Ik twijfel er niet aan dat hij nog altijd de capaciteiten heeft om wedstrijden te winnen. Maar het koersplezier is de eerste prioriteit.”

Kopman in de Tour de France zal Cavendish, die in zijn carrière dertig ritzeges boekte in de grootste wielerwedstrijd ter wereld, vermoedelijk niet meer worden. In andere wedstrijden mag de Brit wel nog op kansen hopen. “We verwachten niet dat Mark zes ritten in de Tour zal winnen. Er zijn nog veel andere wedstrijden om op toerental te geraken. Dan hebben we een extra sprinter, wat ons meer kansen geeft.”

Steels kijk in ieder geval uit naar de nieuwe samenwerking. “Iedereen kijkt ernaar uit. Mark is iemand die altijd goed is geweest voor zijn collega’s. Hij kan explosief zijn na de koers, maar heel lief een uur later. Door zijn persoonlijkheid zal hij altijd iets bijdragen”, eindigt hij.

Patrick Lefevere

Patrick Lefevere besloot vrijdag om Cavendish weer in de ploeg te nemen. “Ik heb hem voor het laatst gezien in De Panne en toen was-ie echt radeloos. We zijn steeds contact blijven houden en uiteindelijk heb ik gisteren beslist hem aan te nemen”, aldus Lefevere in Het Laatste Nieuws.

“Als hij faalt, zal het mijn schuld niet zijn, want hij is al drie jaar nauwelijks boven water gekomen. Maar ik heb ook het hart op de juiste plaats, al zeg ik het zelf. Het is ook daarom dat ik het doe.” Cavendish kon het waarderen: “Hij hing wenend aan de lijn.”