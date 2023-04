Ploegleider Sebastian Langeveld ziet kansen: “Als Pedersen een ster krijgt, verdient Powless die ook”

Interview

Met de ziek afgemelde Alberto Bettiol verliest de Ronde van Vlaanderen op voorhand een van de slechts vijf voormalige winnaars aan de start. Toch hebben ze bij zijn ploeg EF Education-EasyPost hoop op een goede afloop, ook als de Italiaan er wél bij was geweest. “Neilson Powless en Mikkel Honoré kunnen beiden top-10 rijden zondag”, vertelt ploegleider Sebastian Langeveld aan WielerFlits.

De Amerikaan en de Deen debuteerden afgelopen woensdag op kasseien in Dwars Door Vlaanderen en beiden zaten mee in de beslissende groep met aanvallers die streden om de winst. Honoré werd in de slotkilometer weliswaar teruggegrepen door een omvangrijke groep met sprinters, Powless bleef daar net voor en eindigde als derde. Nadien zei de Amerikaan meteen een dark horse voor de Ronde van Vlaanderen te zijn. Een bijzonder gewaagde uitspraak voor een debutant. “Dat is monter van hem, zeker. Dwars Door Vlaanderen kan je enigszins vergelijken met De Ronde, maar ook weer niet. Maar ik snap Neilson wel: hij kan de lange afstand zeker aan.”

Aan het woord is Sebastian Langeveld, tot voor 2023 zelf actief renner én klassiekerspecialist. “Powless ontwikkelt zich ook steeds meer tot klassiekerspecialist, waar iedereen – hijzelf ook – in zijn beloftenjaren en eerste profseizoenen dacht dat hij een ronderenner in spe was. Neilson en Mikkel gaan we zondag in ieder geval proberen uit te spelen, door hen in een zo’n goed mogelijke positie voor de finale te brengen. En hopelijk kunnen we dan met een mooie uitslag aan de haal gaan. Al ben ik ook realistisch. Er zijn drie, vier, misschien wel vijf renners beter op dit moment. Dat staat wel vast. Dark horse is misschien een Amerikaanse uitspraak, maar hij is wel in vorm.”

Zonder meer. Powless werd eerder ook al zevende in Milaan-San Remo, zesde in Parijs-Nice en hij won zowel de Ster van Bessèges als de GP Marseillaise. “Laat ik het zo zeggen: als je Mads Pedersen een ster voor De Ronde geeft… Als je kijkt naar het parcours en de koerssituatie die er waarschijnlijk zit aan te komen, dan verdient Powless die ook. Hij en ook Honoré hebben de fysieke capaciteiten om mee te doen voor de top-10. Lukt dat niet maar hebben ze wel in beeld gereden, dan is dat als debutant ook goed. Maar ik ben 100% overtuigd dat ze deze koers heel goed aankunnen. Het podium lijkt weg, daarachter moeten we in een mooie situatie komen.”

De grote drie

Net als vrijwel alle andere liefhebbers, houden ze bij EF Education-EasyPost rekening met een scenario waarin Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Tadej Pogačar de dienst uitmaken. “Het staat redelijk vast op het moment dat zij eraan beginnen, dat er niemand mee kan. Dat is wel duidelijk. Alleen is het is ons werk om een koers in te schatten zoals die gaat verlopen en hoe wij dan onze troeven zo goed mogelijk uitspelen. Al kan ik me voorstellen dat Jumbo-Visma – alhoewel ze natuurlijk een groot kampioen in huis hebben die zeker nog beter voor de dag komt dan in E3 en Gent-Wevelgem – toch ook niet op een een-tegen-een-gevecht zit te wachten, hoor.”

“Misschien ligt daar wel onze kracht, dat we vanuit zo’n positie kunnen mee schuiven”, denkt Langeveld. “Wij zijn zeker geen favoriet voor De Ronde, dat staat wel vast. Maar ik zie Christophe Laporte bijvoorbeeld vroeg vertrekken. Uiteindelijk zijn er maar drie teams met een sleutel voor winst in handen. En dan is er nog Soudal Quick-Step. Zij móeten iets laten zien, na hun voorjaar tot nu toe. In dat hele spel, moeten wij attent zijn. Niet wachten tot die drie gaan, in ieder geval. Van hen maakt Mathieu van der Poel overigens de beste indruk op mij. Eerlijk gezegd maakt hij op mij al een heel goede indruk, vanaf het eerste moment dat hij het veld indook afgelopen winter.”

Er is Langeveld namelijk iets opgevallen. “Het lijkt alsof hij meer op explosiviteit getraind heeft. Hij had het vorig jaar lastig om Pogačar te volgen op de Paterberg en ook in E3 kon hij bovenop Oude Kwaremontplein niet overnemen. Maar op de Taaienberg en de Stationsberg maakt hij wel een fantastische indruk. Net als op het WK veldrijden, trouwens. Die explosiviteit, dat was verschrikkelijk sterk. Mathieu is ook iemand van de grote momenten. Ik vind het heel knap dat hij na die problemen van vorig jaar met de rugblessure, toch weer op niveau komt. En nu misschien wel beter dan ooit is. Hij weet perfect waarmee hij bezig is. Ik wil hem niet de rol van topfavoriet in de schoenen schuiven. Maar als ik één naam moet geven als winnaar, dan Mathieu van der Poel.”

