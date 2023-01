Ploegleider Roelandts begeleidt Annemiek van Vleuten in haar afscheidsjaar

Jürgen Roelandts maakt dit jaar weer deel uit van Movistar. Niet als renner, maar wel als ploegleider. De inmiddels 37-jarige Belg zal zich onder meer focussen op de vrouwenformatie en krijgt dus te maken met onder meer Annemiek van Vleuten. “Het wordt speciaal om haar laatste jaar van dichtbij mee te maken”, klinkt het in gesprek met Sporza.

Roelandts kwam in 2019 en 2020 als renner al uit voor Movistar. Na twee seizoenen in Spaanse loondienst besloot hij een punt te zetten achter zijn wielerloopbaan, maar nu keert hij dus weer terug als ploegleider. “Vorig jaar heb ik een jaar afstand genomen van het wielrennen, maar ik miste het te veel. Ik deed als ploegleider al wat ervaring op bij het Engelse jeugdteam van Trinity. Toen Movistar aanklopte, heb ik niet getwijfeld.”

Roelandts was in december al mee op stage in de buurt van het Spaanse Alicante en kon hij zo al kennismaken met de renners en overige stafleden. “Maar het is pas in de wedstrijden zelf dat de echte bonding gebeurt. In het voorjaar zal ik vooral bij de vrouwen aan de slag zijn. Annemiek van Vleuten heeft afgelopen jaar zowat alles gewonnen, het wordt speciaal om haar laatste jaar van dichtbij mee te maken. Annemiek is erg professioneel. Ze heeft een grote motor, traint vele uren en is heel direct. Ik ben benieuwd wat dat zal geven.”

“Er komt meer bij kijken dan je denkt”

Van wielrenner naar ploegleider: het was ook voor een teamplayer als Roelandts wel even schakelen. “Als ploegleider zie je het wielrennen van een andere kant, dat vergt aanpassing. Bij Trinity heb ik op een bepaald moment zelfs mijn eigen voormalige ploegleider Herman Frison opgebeld. Ik heb hem bedankt voor wat hij al die jaren deed. Er komt meer bij kijken dan je denkt. Die eerste wedstrijden in de ploegauto, dat wordt speciaal. De eerste keren krijg ik trouwens wat extra hulp naast mij in de volgauto. Ik kijk ernaar uit.”