Ploegleider Rik Verbrugghe (Israel-Premier Tech): “Al de hele Tour offensief sterk”

Video

Voor Israel-Premier Tech kan de Tour de France al niet meer stuk. Na de ritzege van Simon Clarke in de kasseirit, deed Hugo Houle er vandaag verrassend nog eentje bij. “De eerste dagen waren voor ons geen prioriteit. We hebben het klassement meteen laten varen om voor ritwinsten te gaan. Door offensief te koersen, dwingen we dit soort kansen af.”

De ritzege van Houle was een extra speciale. “Prachtig”, aldus Verbrugghe bij de NOS. “We gingen eigenlijk vol voor Michael Woods, maar ook Hugo is in grote conditie. Hij heeft zijn kans gepakt. Het wordt ook een emotionele dag voor hem, door de gedachten aan zijn overleden broer. Ze keken altijd samen naar de Tour. We geloven dat er een God hierboven is die hem gesteund heeft.”

“Woods speelde het ploegspel trouwens perfect. En bijkomend: Hugo is een heel goede tijdrijder, wat het niet makkelijk maakte om hem terug te halen. Ik denk dat Woods nog twee kansen heeft. Als hij goed herstelt, kan hij het nog een keer proberen.”

En wie weet liggen er ook voor Chris Froome nog kansen? “Ik heb hem vandaag ook gezien en hij zag er nog fris uit. Hij had niet veel moeite om de groep achter de gele trui bij te houden. Ik kijk ernaar uit wat hij kan in de Vuelta. Alpe d’Huez was een mentale boost. Iedereen weet hoe hard hij werkt, ik denk dat het net op tijd aankomt.”