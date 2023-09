dinsdag 5 september 2023 om 12:02

Ploegleider Remco Evenepoel over tijdrit: “Parcours is op zijn lijf geschreven”

Klaas Lodewyck, de ploegleider van Remco Evenepoel, geeft aan dat het parcours van de tijdrit in de Vuelta op het lijf van zijn poulain is geschreven. Verder geeft Lodewyck aan dat er wel een aantal gevaarlijke concurrenten zijn. “Iedere seconde die je vandaag pakt, is een bonus.”

Voor de camera van HLN vertelt Lodewyck over de tijdrit. “Of dit perfect is voor Remco? Perfect niet zozeer, maar wel iets dat op zijn lijf zou geschreven moeten zijn. Onze jongens hebben de rustdag ook goed verteerd, we hadden een heel goed hotel. Ondanks het slechte weer hebben ze rustig kunnen fietsen, weliswaar binnen op de rollen.”

“Het gemiddelde zal straks toch een stuk boven de 50km/h liggen. Het is echter moeilijk te zeggen wat het exact zal zijn, want er zal ook nog wat meer wind zijn in de namiddag. Naast Remco zie ik Filippo Ganna, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard als de voornaamste concurrenten, maar ook João Almeida en Juan Ayuso hebben een goede tijdrit in de benen.”

Afsluiten deed de Vlaamse ploegleider en ex-renner met een blik op de toekomst. “We moeten vandaag niet kijken naar eventueel tijdverlies in de toekomst, daar moeten we geen rekening mee houden. Iedere seconde die je vandaag kan pakken, is een bonus.”