Ploegleider Piva blijft optimistisch ondanks verlies Girmay: “Selectie maakte goede indruk”

Intermarché-Wanty-Gobert moet het in het restant van de Ronde van Italië stellen zonder Biniam Girmay, die na zijn overwinning van gisteren een kurk in zijn gezicht kreeg tijdens de podiumceremonie en daarbij een oogblessure opliep. Ploegleider Valerio Piva denkt echter dat de Belgische ploeg ook zonder zijn sterkhouder mooie resultaten kan behalen. “Ik blijf optimistisch”, zegt de Italiaan op de ploegsite.

“De voorbij week maakte onze volledige selectie een heel goede indruk. Zo liet Rein Taaramäe bijvoorbeeld op de flanken van de Etna zien dat we net als vorig jaar kans maken op de ritzege door te anticiperen”, aldus Piva, die Taaramäe in de desbetreffende rit derde zag worden. “Ik zag ook verschillende renners doorheen de eerste week groeien. Dag per dag zullen we opportuniteiten opzoeken en kansen grijpen waar mogelijk.”

Pozzovivo

“We blijven tevens onze focus richten op het algemene klassement van Domenico Pozzovivo, die met zijn huidige vorm en ervaring een realistische kans op een top-tien blijft maken”, zegt Piva over zijn 39-jarige landgenoot. Pozzovivo staat momenteel achtste, op 54 seconden van rozetruidrager Juan Pedro López.

“Met Jan Hirt hebben we voorlopig zelfs een tweede renner in de top vijftien van het klassement en onze ervaring leert ons dat in het beste van hem steevast in de slotweek naar boven komt”, vervolgt Piva. Hirt is momenteel de nummer veertien van het klassement, hij heeft een achterstand van ruim drie minuten op López. “Deze woensdag komen we misschien met een troef minder aan de start, maar onze motivatie blijft intact!”

Naast Taaramäe, Pozzovivo en Hirt, heeft Intermarché-Wanty-Gobert ook Loïc Vliegen, Barnabás Peák, Aimé De Gendt en Lorenzo Rota nog in koers.