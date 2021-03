Ploegleider Niermann: “Roglic niet de topfavoriet voor de tijdrit”

Jumbo-Visma kijkt met vertrouwen uit naar dinsdag, als de tijdrit in Parijs-Nice op het programma staat. Voor kopman en tijdritspecialist Primož Roglič de eerste belangrijke krachtmeting tegen zijn concurrenten. Ploegleider Grischa Niermann tempert de verwachtingen. “Primož heeft een goede tijdrit in de benen, maar is zeker niet de topfavoriet voor de dagzege”, vindt hij.

De etappe van maandag naar Amilly overleefde Roglič zonder kleerscheuren. De Sloveense kampioen kwam als 37ste over de finish in de door Cees Bol gewonnen etappe. “Het was een nerveuze etappe en de laatste vijftig kilometer waren op sommige punten erg gevaarlijk. Er stond ook te weinig wind om het goed op de kant te trekken. Gelukkig hebben we de etappe met Primož goed doorstaan”, aldus Niermann.

Wel was er een schrikmoment toen George Bennett ten val kwam. De kampioen van Nieuw-Zeeland kon met een nieuwe helm verder en eindigde uiteindelijk als 80ste in de daguitslag. Toch gaat Jumbo-Visma onderzoeken hoe het met Bennett is na de klap op zijn hoofd. “De valpartij van George was een tegenvaller, maar we gaan bekijken hoe het met hem is”, zegt de ploegleiding.