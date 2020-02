Ploegleider Merijn Zeeman over Dumoulin: “Tom staat er in de zomer gewoon” woensdag 12 februari 2020 om 14:25

De ploegleiding van Jumbo-Visma is ervan overtuigd dat de gezondheidsproblemen van Tom Dumoulin worden opgelost. “Dit probleem gaan we gewoon oplossen. Het is iets dat iedere renner kan overkomen”, aldus sportief manager Merijn Zeeman.

Gisteren werd bekend dat Dumoulin zijn terugkeer na zijn slepende knieblessure opnieuw moet uitstellen. De kopman van Jumbo-Visma moest al de Ronde van Valencia missen door ziekte, nu moet hij ook Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo overslaan. Darmklachten zijn de oorzaak dat hij zich momenteel niet geheel fit voelt.

De oorzaak wordt nog onderzocht, meldde Jumbo-Visma al. “Het is een kwestie van uitsluiten en afvinken”, vertelt Merijn Zeeman aan het AD. “Net zolang tot we het probleem hebben gevonden. Dit probleem gaan we gewoon oplossen. Het is iets dat iedere renner kan overkomen. Maar het is wel vervelend dat het precies hém overkomt, met vorig jaar in het achterhoofd.”

Tests die Dumoulin in aanloop naar het nieuwe wielerjaar aflegde, geven Zeeman alle reden om te vertrouwen op de Giro-winnaar van drie jaar geleden. “Tom is extreem getalenteerd. Hij trapte in december een van de beste testen van de hele ploeg na tweeënhalve maand gerichte training. Het is vervelend wat hij nu heeft, maar hij staat er straks gewoon in de zomer.”

Binnen nu en twee weken zouden de resultaten van de medische onderzoeken van Dumoulin bekend moeten zijn.