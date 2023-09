vrijdag 8 september 2023 om 08:57

‘Ploegleider Matteo Tosatto vertrekt bij INEOS Grenadiers’

Matteo Tosatto vertrekt na zeven jaar als ploegleider van INEOS Grenadiers. Dat meldt GCN-journalist Daniel Benson op sociale media. De 49-jarige Italiaan maakt naar verluidt na dit seizoen de overstap naar het ambitieuze Tudor Pro Cycling.

Tosatto is sinds zijn wielerpensioen actief als ploegleider bij Team Sky, dat later veranderde in INEOS Grenadiers. Daarvoor had Tosatto maar liefst twintig seizoenen gekoerst, voor onder meer Fassa Bortolo, Quick-Step-Innergetic, Saxo Bank en Tinkoff. Eind 2016 zette hij bij die laatste ploeg een punt achter zijn carrière, waarin hij onder meer een etappe in de Tour en de Giro wist te winnen.

Nu lijkt Tosatto dus te vertrekken bij INEOS Grenadiers, om aan de slag te gaan bij Tudor. Bij het Zwitserse ProTeam is Fabian Cancellara de ambassadeur en is onlangs flink geïnvesteerd. Onder meer Matteo Trentin en Alberto Dainese zijn aangetrokken, terwijl de ploeg dit jaar vooral scoort met de Nederlandse sprinttrein van Arvid de Kleijn.

Volgend jaar hoopt Tudor meer grote klassiekers te gaan rijden en is een debuut in een grote ronde ook niet uitgesloten. Tosatto is dan, samen met de Duitse oud-wielrenner Marcel Sieberg, de meest bekende ploegleider bij Tudor.