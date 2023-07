Ploegleider Maassen voor ‘zwaarste rit in tien jaar’: “Houden rekening met elk scenario”

Jonas Vingegaard deelde dinsdag in de tijdrit een mokerslag uit aan zijn grote rivaal Tadej Pogacar, maar de eindzege is zeker nog niet binnen voor de Deen. Vandaag staat namelijk de koninginnenrit op het programma in deze Tour de France: een etappe met meer dan vijfduizend hoogtemeters, met in de finale de gevreesde Col de la Loze.

Frans Maassen, een van de ploegleiders van Jumbo-Visma, keek voor de start met VTM vooruit naar een loodzware onderneming door de Alpen. “Het is de zwaarste etappe van de laatste tien jaar”, is de oud-renner stellig. “Je moet weer 100 procent je niveau halen. Het is voor Jonas en de andere mannen weer een uitdaging om zo’n zware etappe te controleren. We houden rekening met elk scenario.”

De grote vraag is: wat is Tadej Pogacar van plan op weg naar Courchevel? “UAE Emirates moet er eigenlijk vroeg aan beginnen”, denkt Maassen. “Maar dat kan ook in ons voordeel zijn. Ik weet niet wat ze van plan zijn, maar we zijn op alles voorbereid. Het zal een superzware dag worden en dat moet eigenlijk in het voordeel van Jonas zijn. Maar: hij moet wel elke dag zijn niveau halen. Ook Jonas mag geen slechte dag hebben.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 17 over Col de la Loze naar Courchevel – Gaat Pogacar knock-out?

“We gaan het zien, de sterkste zal wel bovendrijven. Jonas ziet er goed uit en we hebben vertrouwen in vandaag, maar het zal voor iedereen weer een superzware dag worden”, aldus Maassen.