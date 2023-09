woensdag 6 september 2023 om 10:37

Ploegleider Lodewyck tevreden over prestatie Evenepoel: “Ganna reed gewoon een supertijdrit”

Remco Evenepoel won dinsdag dan wel niet de individuele tijdrit van de Vuelta a España, zijn ploegleider bij Soudal Quick-Step – Klaas Lodewyck – is wel tevreden over de prestatie van zijn landgenoot. “Ik denk niet dat Remco ergens iets heeft laten liggen”, concludeert de oud-renner in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Remco Evenepoel werd door veel mensen gezien als dé favoriet voor de tijdrit in en rond Valladolid, maar de Belg moest na 25,8 kilometer zijn meerdere erkennen in Filippo Ganna. De Belg deed wel goede zaken in de strijd om de eindzege, ziet ook Lodewyck. “Ik denk niet dat Remco ergens iets heeft laten liggen. Ganna reed gewoon een supertijdrit. Remco is een winnaar. Natuurlijk vindt hij het jammer dat hij naast de ritzege greep, maar met deze verschillen zal hij alleen maar tevreden kunnen zijn.”

Toch wist Primoz Roglic de schade te beperken tot exact twintig seconden en gaat Sepp Kuss na een uitstekende tijdrit nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement. Dat de Amerikaan nog altijd een minuut voor Evenepoel staat in de algemene rangschikking, is volgens Lodewyck niet eens een nadeel. “Remco draagt de rode trui niet, waarmee we de druk weghouden om het gewicht van de wedstrijd te moeten torsen en de boel te moeten controleren. Die verantwoordelijkheid ligt bij Jumbo-Visma.”

In de tweede week van de Vuelta volgen er nog twee sleuteletappes in de strijd om de eindzege. Vrijdag staat de koninginnenrit gepland naar de Col du Tourmalet en zaterdag staat er een etappe met drie zware beklimmingen op het menu. “We zullen zien hoe het gaat”, houdt Lodewyck zich op de vlakte. “Eerst maar eens goed herstellen van de tijdrit. En dan nemen we het dag per dag. Voor mij blijft Roglic toch onze tegenstander nummer één. Maar ook andere teams zullen kleur moeten bekennen.”