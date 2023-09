dinsdag 12 september 2023 om 20:11

Ook Jumbo-Visma komt met geruststellend nieuws over Nathan Van Hooydonck

Nathan Van Hooydonck heeft geen verwondingen aan zijn verkeersongeval overgehouden. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma zojuist laten weten via social media. Uit voorzorg werd de Belg in een kunstmatige coma gehouden, maar daar is hij inmiddels uit ontwaakt.

Van Hooydonck reed dinsdagochtend met zijn zwangere vrouw door het centrum van Kalmthout. Volgens de Gazet van Antwerpen stond Van Hooydonck bij een kruispunt te wachten toen hij onwel werd, waarna hij zijn gaspedaal ingedrukt zou hebben om het kruispunt over te steken. Daarbij raakten vijf andere voertuigen beschadigd. Van Hooydonck werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden.

Verdere onderzoeken

In de daaropvolgende uren kwam er echter al geruststellend nieuws en nu komt ook Jumbo-Visma met meer dan goed nieuws. “Nathan is wakker en heeft geen verwondingen aan zijn verkeersongeval overgehouden. Zijn situatie is niet kritiek. Verder onderzoek moet uitwijzen waardoor Nathan onwel raakte tijdens het autorijden.”

“We willen iedereen bedanken voor de berichten en ook de medische staf in het ziekenhuis voor de goede zorgen voor Nathan en zijn gezin.”