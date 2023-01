‘Egan Bernal gaat via onder andere Parijs-Nice naar de Tour de France’

De Colombiaanse afdeling van Marca weet het zeker: Egan Bernal zal in 2023 terugkeren in de Tour de France. Ook staat volgens de krant vast dat de klimmer van INEOS Grenadiers zijn seizoen zal beginnen in de Vuelta a San Juan.

Wat de rest van Bernals opbouw naar de Ronde van Frankrijk betreft, zijn er nog wat vraagtekens. Marca schrijft dat de de Tourwinnaar van 2019 mogelijk nog het nationale wegkampioenschap op 5 februari rijdt, alvorens hij vertrekt naar Europa. Daar zou hij Parijs-Nice (5-13 maart) en de Ronde van Catalonië (20-26 maart) betwisten. In april zou Bernal dan mogelijk nog starten in de Ronde van het Baskenland of de Ronde van Romandië, maar dit is nog niet bevestigd.

Wel zeker is dat Bernal in mei, tijdens de Ronde van Italië, met de Tourselectie van INEOS Grenadiers zal trainen in Spanje of Frankrijk. Voor juni liggen nog verschillende mogelijkheden op tafel: de keuze tussen het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Zwitserland is nog niet gemaakt. De Tour de France, het hoofddoel van Bernal, begint op 1 juli in het Baskische Bilbao.

Vuelta niet uitgesloten

Het is nog niet uitgesloten dat de Colombiaan in het najaar meedoet aan de Vuelta a España. Dat zal afhangen van hoe hij uit de Tour komt, klinkt het. Indien hij nog fris is, is de Vuelta een optie. Anders neemt hij wat rust en zal hij meedoen aan de Italiaanse najaarsklassiekers.