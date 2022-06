Ploegleider Grischa Niermann: “Roglic voelt zich nu veel beter na knieblessure”

Voor Primož Roglič wordt het Critérium du Dauphiné zijn eerste koers sinds de Ronde van het Baskenland. In die ronde kampte het kopstuk van Jumbo-Visma met een knieblessure en uit voorzorg ging hij niet van start in de Ardense klassiekers. Intussen voelt de Sloveen zich ‘veel beter’, laat ploegleider Grischa Niermann weten.

Roglič keerde na de Ronde van het Baskenland terug naar zijn vaderland en verbleef de afgelopen maand in de Sierra Nevada voor een trainingsstage met een deel van zijn ploeggenoten. In het Critérium du Dauphiné wil hij aan de zijde van onder meer Wout van Aert zijn vorm testen en met wedstrijdritme verder aanscherpen.

Door zijn knieproblemen moest Roglič weliswaar de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik aan zich voorbij laten gaan, maar verder heeft het zijn voorbereiding op zijn doelen later in het jaar niet al te erg in de war geschopt. “Hij moest even rusten maar hij voelt zich nu veel beter en het heeft zijn trainingsschema niet te veel verstoord”, laat ploegleider Niermann weten.

Het Critérium du Dauphiné gaat morgen, zondag, van start in La Voulte-sur-Rhône.