Jumbo-Visma met sterke ploeg in Dauphiné: “Maar de Tour blijft het grote doel”

Jumbo-Visma heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor het Critérium du Dauphiné, dat zondag van start gaat. Het team rekent op onder anderen Primož Roglič en Wout van Aert.

Roglič reed het Critérium du Dauphiné een keer eerder. In de augustuseditie in het coronajaar 2020 won hij de bergetappe naar de Col de Porte en droeg hij enkele dagen de gele trui. In de vierde rit kwam hij echter ten val, waarna hij als leider in het klassement niet meer aan de start stond van de vijfde rit. Van Aert gaat op voor zijn derde deelname. Bij zijn vorige optredens in 2019 en 2020 kwam de Belg al tot drie dagsuccessen. Verder maken ook Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk, Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Chris Harper deel uit van het team.

Een sterk team, maar volgens ploegleider Grischa Niermann blijft de Tour de France (1-24 juli) het grote doel. “We bekijken het van dag tot dag. We denken dat de renners na een eerste hoogtestage wel in orde zijn en dan willen we ons wel laten zien. Maar deze Dauphiné winnen is geen doel op zich. Het is vooral een goede voorbereiding op de Tour, wat ons allerbelangrijkste doel blijft. Na de Dauphiné volg er nog een hoogtestage, maar het is ook belangrijk om te koersen in de voorbereidingsperiode en dan komt deze wedstrijd op het perfecte moment.”

Niermann verwacht dat met name Primož Roglič en Wout van Aert hun vorm willen testen en met wedstrijdritme verder zullen aanscherpen. “Veel ogen zullen op ons gericht zijn, dus we zullen met verstand moeten koersen.”