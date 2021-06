Ploegleider Garate over Urán: “Jaren geleden dat ik hem zo zag koersen”

Rigoberto Urán kan tevreden terugkijken op de Ronde van Zwitserland. Na acht dagen verliet de Colombiaan van EF Education-Nippo de wedstrijd met een etappezege en de tweede plek in het eindklassement op zak. Zijn ploegleider, oud-renner Juan Manuel Garate, was onder de indruk van zijn vorm.

“Rigo is laat aan het seizoen begonnen, dus hij kwam heel fris en in een echt goede conditie naar de Ronde van Zwitserland. We zagen in de eerste etappe al dat Rigo in topvorm was, ook al was dat in de uitslag nog niet terug te zien”, liet de Spanjaard via de ploeg weten. In de openingstijdrit, die onder regenachtige omstandigheden werd afgewerkt, klokte Urán de 41e tijd, op 46 seconden van etappewinnaar Stefan Küng.

In de dagen daarna werd de goede vorm van de Colombiaan zichtbaar en steeg hij in de stand. In de bergetappe naar Leukerbad kwam hij als vijfde over de streep en daarmee werd hij ook vijfde in het algemeen klassement. Garate: “Op de eerste aankomst bergop liet hij zien hoe goed zijn benen waren. De frisheid en de snelle reacties op alle aanvallen waren er. Omdat we wisten dat hij in goede vorm was, hebben we echt gefocust op de tijdrit in de zevende etappe.”

In de tijdrit reden de renners de Oberalppas omhoog, waarna naar Andermatt werd afgedaald. In deze rit tegen de klok blies Urán de concurrentie weg en klom hij naar de tweede plek in de strijd om het geel. Hij moest in de slotetappe zeventien seconden goedmaken op Richard Carapaz als hij de eindzege voor de neus van de Ecuadoraan nog wilde wegkapen. De Colombiaan probeerde het geel wel aan te vallen, maar de kopman van INEOS kraakte niet.

Garate was echter onder de indruk van Urán, die later deze maand opgaat voor zijn achtste Tour de France. “Dit is waarschijnlijk het beste wat ik in maanden van hem heb gezien, en ik kan wel zeggen dat het jaren geleden is dat ik hem op deze manier zag koersen. Hij was superblij dat hij op zo’n manier die zevende etappe won, met zo’n groot gat naar zijn rivalen. Ik denk dat deze zege hem veel vertrouwen geeft in aanloop naar de Tour de France.”