Ploegleider Frans Maassen heeft vertrouwen in Primoz Roglic

Ploegleider Frans Maassen zag Primož Roglič vandaag de rode leiderstrui heroveren na een sterke individuele tijdrit richting Mirador de Ézaro. De Sloveen heeft in het klassement nu 39 seconden voorsprong op Richard Carapaz. “Primož moet dit kunnen afmaken”, is Maassen vol vertrouwen.

De oud-renner deed zijn verhaal voor de camera van Eurosport. “Primož wilde vooral hard gaan op de beklimming. Op het vlakke waren we toch wel wat bezorgd, aangezien de andere renners ook sterk waren. De verschillen waren niet zo groot als gehoopt, maar hij reed wel een sterke klim.”

Roglič wist op de loeisteile Mirador de Ézaro nog verder uit te lopen op naaste concurrenten Carapaz en Hugh Carthy. “We hadden wel op een dergelijk verschil gehoopt. Carapaz reed ook wel een sterke tijdrit en het is nog niet gedaan. We zijn blij dat we de trui weer hebben”, aldus Maassen.

Vertrouwen

Het is voor de Sloveense klassementsleider nu zaak om te overleven richting zondag, als de slotetappe naar Madrid op het programma staat. Maassen heeft vertrouwen in zijn renner. “Hij is de nummer één van de wereld en heel erg getalenteerd. Hij is nog steeds gemotiveerd, goed in vorm en hij zal vechten tot zondag.”

“Elke dag telt en we moeten zeker rekening houden met aanvallen, maar we hebben een sterke ploeg. Primož moet het kunnen afmaken in deze Vuelta.”