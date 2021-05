Ploegleider Eric Van Lancker over Greipel: “Het was een kwestie van zelfvertrouwen”

Interview

Het is een mooi verhaal: na 841 dagen zonder overwinning schoot André Greipel afgelopen week plots tweemaal raak. Op Spaanse bodem zagen we nog eens de Gorilla van weleer. De krachtige lendenrukken, de verbeten grimas: met het blote oog is er nauwelijks verschil merkbaar met de Greipel die elf keer in de Tour won. Maar achter de schermen was het de afgelopen jaren niet altijd rozengeur en maneschijn.

Het is Eric Van Lancker, ploegleider bij Israel Start-Up Nation, die ons meeneemt in het verhaal van de Duitse krachtpatser. Toen de Israëlische formatie eind 2019 de (op dat moment) 37-jarige Greipel een driejarig contract aanbood, verklaarde de halve wielerwereld hen voor gek. Greipel was toch een zinkend schip? Wat zou hij nog kunnen betekenen, na een jaar op de sukkel bij Arkéa-Samsic?

“We kregen een Greipel bij ons in de ploeg die zijn zelfvertrouwen verloren was”, herinnert Van Lancker zich. “Na de coronapauze had hij de drive niet meer om zich te mengen in de sprints. Ik ga niet zeggen dat hij doodsbang was, het ging vooral over een gebrek aan zelfzekerheid. Maar de schrik zal ook wel een rol gespeeld hebben. Dat krijg je sowieso als je een beetje ouder wordt. Kijk naar een jonge gast als Jasper Philipsen, die zich door elk klein gaatje durft gooien in een peloton. André zou eerder gaan nadenken en geen risico’s nemen die niet nodig zijn.”

Er moest dus gepraat worden, als Greipel nog een toekomst bij de ploeg wilde hebben. “Maar dan is de vraag: hoe krijgt iemand zijn zelfvertrouwen terug? Er is geen simpel knopje dat je aan en uit kan zetten. Zowel zijn mental coach als de ploegleiding zijn altijd op hem blijven inpraten. We wilden hem kansen blijven geven. En dat was nodig ook. Op een bepaald moment wilde hij niet meer dat de ploeg voor hem reed, omdat hij een aantal keer op rij had teleurgesteld. Maar hij werd natuurlijk wel betaald om koersen te winnen.”

Ommekeer op Turkse bodem

De ommekeer liet op zich wachten, maar kwam er dan toch begin april, tijdens de Ronde van Turkije. Een ideaal terrein voor Greipel om weer vertrouwen op te doen: acht dagen koers in een kleiner pelotonnetje, met veel sprintkansen achter elkaar. “Beter kon eigenlijk niet, hé. Oké, hij is daar een aantal keer geklopt door Cavendish en Philipsen. Maar voor het eerst zagen we dat hij weer de Greipel was die voor zijn plaats wilde vechten en wilde winnen. Soms zit die ommekeer in iets heel kleins. Maar vanaf die ronde zagen we hem openbloeien als leider. Het was alsof de puzzel in elkaar viel.”

Opvallend in Turkije was ook de stevige omkadering rond Greipel. Matthias Brändle, Alex Dowsett, Davide Cimolai en Rick Zabel brachten hem dagelijks in een ideale positie naar de streep. Perfecter kon haast niet. “En juist dat was volgens mij cruciaal. Wanneer een sprinter een goede trein heeft, moet hij minder wringen in het peloton. En als hij minder moet wringen, dan komt er ook minder angst aan te pas. Alleen dan kan je ook weer meedoen voor winst.”

“Vergeet ook niet dat Greipel altijd al een trein nodig heeft gehad, hé”, aldus Van Lancker. “Ook in zijn goede tijd bij de Lottoploeg. Hij is het type sprinter dat niet zonder lead out functioneert. We hebben daar deze winter nog meer het accent op gelegd. We wisten: we hebben de sprinter André Greipel, en die heeft een goede lead out nodig om nog te renderen. Dan moeten we ook jongens hebben die hem kunnen afzetten. Anders moet je niet in hem investeren. En ik moet zeggen: de trein functioneert nu echt voorbeeldig.”

Waardes nog altijd even goed

Van Lancker en zijn collega-ploegleiders zijn naar eigen zeggen altijd in hun poulain blijven geloven. “Wij wisten: die klasse kan niet weg zijn. Zijn waardes zijn nog altijd even goed als in zijn topjaren, dus de ouderdom kon het probleem niet zijn. Het is dat gebrek aan zelfvertrouwen dat we moesten aanpakken om weer succes te hebben, en dat is onder andere dankzij onze sterke trein gelukt. Maar pas op, onze missie is nog niet geslaagd. Het gaat wel in de goede richting.”

Benieuwd wat Van Lancker, ex-winnaar van de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, daarmee bedoelt… “We willen dit nu doortrekken naar grotere koersen. Het was belangrijk om dat zelfvertrouwen eerst op te krikken in een kleiner peloton, waarin het gemakkelijker wringen is. Je mag in dat proces geen stappen overslaan. Nu kunnen we met veel vertrouwen richting het Critérium du Dauphiné. Of daarna de Tour volgt, dat is een beslissing die later valt. Laat hem nu maar eerst genieten van deze zeges.”