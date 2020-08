Ploegleider Astana: “Miguel Ángel López is goed hersteld van zijn val” zondag 30 augustus 2020 om 20:11

Miguel Ángel López is na zijn opmerkelijke valpartij van de eerste etappe goed hersteld. Dat vertelt ploegleider Dmitriy Fofonov van Astana na afloop van de tweede rit naar Nice. “Ons grote doel was om López te beschermen en om te zien hoe hij hersteld was na de crashes van gisteren”, zegt Fofonov.

“Hij zag er erg goed uit en over het algemeen hebben we een goede etappe gereden”, stelt de Kazachstaanse ploegleider. “Het was een mooie rit voor ons om iets te proberen met Alexey Lutsenko. Hij zat er ook, maar de aanval van Julian Alaphilippe was te explosief voor hem.”

“We hebben de ploeg nog ingezet om het gat dicht te rijden, om zo voor de etappezege te strijden, maar we kwamen tekort om de aanvallers nog terug te pakken”, aldus Fofonov. “Maar toch maakt deze etappe mij wel optimistisch. De renners lieten een goede vorm zien, dus we kijken uit naar de komende dagen.”