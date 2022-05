Ploegleider Addy Engels over Giro-succes: “Ongelooflijk dat het nu al zo uitdraait”

Twee dagen gaven ze zich bij Jumbo-Visma om te resetten. Vanaf vandaag moesten ze weer aan de bak. “Maar dat het meteen zo zou uitdraaien, dat is ongelooflijk”, zegt ploegleider Addy Engels aan Eurosport.

“Het was eerst al zo’n gevecht om in de ontsnapping te geraken”, vertelt Engels. “Geweldig om op het goede moment zowel Koen Bouwman áls Tom Dumoulin mee te hebben. Dat was al bijzonder sterk. Dan die finale… Gelost worden, terugkeren. Ik denk dat het voor iedereen een hele mooie etappe was om te zien, maar voor ons was het vooral super spannend. Het resultaat is echt geweldig.”

Ook Engels zag Tom Dumoulin opnieuw met een grote glimlach op het gezicht. “Zeker. Maar ik vind het vooral bewonderenswaardig hoe hij zich al ideale ploegmaat heeft getoond vandaag. De wil om te werken voor Koen in de slotkilometers, straf dat hij dat doet. Een goede keuze ook, want Koen is explosief.”

Dat Dumoulin ook fysiek een stuk sterker voor de dag kwam dan op de Etna, besloot Engels. “Hij moet zich een stuk sterker voelen dan een paar dagen geleden.” Al was Dumoulin zelf daarna de eerste om te relativeren. “Dat betekent nog niet dat ik nu weer een klassement kan rijden. Daarvoor ben ik echt niet goed genoeg.”