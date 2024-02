Ploegen tonen begrip voor situatie Ruta del Sol: “Organisatie, bedankt voor de inzet”

De deelnemende ploegen hebben op sociale media hun steun geuit aan de organisatie van de Ruta del Sol. Door boerenprotesten en ‘extrasportevenementen’ in Andalusië is de Spaanse rittenkoers geen vijfdaagse, maar bestaat de wedstrijd uit slechts één tijdrit van 5 kilometer. Meerdere teams tonen begrip voor de situatie waarin de organisatie zich bevindt.

“Wij waarderen de moeite die de organisatie heeft geleverd om de wedstrijd door te laten gaan”, schrijft Burgos-BH in een bericht op X (voorheen Twitter). Lotto Dstny sluit zich daarbij aan. “Vandaag is helaas de enige wedstrijddag. Bedankt aan de organisatie voor alle inzet en inspanning die geleverd is.”

Jayco AlUla baalt er ook van dag er maar een tijdrit is deze week. “Maar de organisatie kan niet anders dan de laatste twee etappes annuleren. Een dankwoord aan de organisatie, die er alles aan heeft gedaan om de wedstrijd door te laten gaan. Laten we er vandaag een mooie tijdrit van maken”, sluit de ploeg af met een positieve noot. Ook Movistar steekt de organisatie een hart onder de riem. “Bedankt aan iedereen die tot het laatste moment betrokken is geweest om deze rittenkoers vlot te trekken.”

In een lang statement schrijft de organisatie van de Ruta del Sol dat ‘na eindeloze onderhandelingen’ en ‘bovenmenselijke inspanningen’ de overheidsinstanties niet de veiligheid van de renners konden garanderen in de etappes van zaterdag en zondag. “We willen iedereen graag bedanken voor de vele steunbetuigingen en solidariteitsbetuigingen die we deze dagen hebben ontvangen”, klinkt het.

