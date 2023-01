Ploegbaas Stéphane Heulot: “Lotto Dstny hoort bij eerste twaalf ploegen UCI-ranking’

Na de degradatie wil Lotto Dstny zich in 2023 herpakken en aan de nieuwe CEO Stéphane Heulot om daar sturing aan te geven. Vandaag presenteerde het Belgische ProTeam zich in Spanje en legde de Franse ploegbaas uit wat de ambities zijn. “We zullen altijd bij de eerste twee teams in de ProTour moeten blijven om ons eigen wedstrijdprogramma te kunnen kiezen”, zegt hij onder meer tegen WielerFlits.

Want wil Lotto Dstny in 2026 weer de stap maken naar een WorldTeam-licentie, dan zal het de komende drie jaar genoeg UCI-punten moeten scoren. Heulot heeft zich goed ingelezen in de aangepaste regelgeving. “Nu tellen de eerste 20 renners per ploeg mee, voorheen waren dat de eerste 10. Bovendien zijn er in bepaalde WorldTour-koersen nu meer punten te verdienen. Het is belangrijk om dat allemaal goed in het hoofd te hebben”, vertelt hij.

Als de ploeg bij de eerste twee ProTeams eindigt aan het eind van het seizoen, krijgt het voor het jaar daarna automatisch wildcards voor alle WorldTour-koersen. “Dat is het eerste doel. Daarvoor moeten we het potentieel van alle renners ten volle benutten. Ze moeten zichzelf bewust zijn van hun rol in het streven naar dat doel. Dat de punten van de beste 20 tellen, betekent dat we echt als collectief moeten presteren”, aldus Heulot.

“We streven naar een goede mix van enerzijds de strijd om de punten en anderzijds het blijven gaan voor de overwinning en aanvallen. Die laatste zaken zitten nu eenmaal in ons DNA en dat kunnen we niet zomaar veranderen”, vindt hij.

Lees meer: UCI herziet puntentelling: monumenten en grote rondes belangrijker

‘Ik geloof niet in pech of geluk’

De afgelopen drie jaar presteerde Lotto Soudal ondermaats, mede door problemen in de coronajaren. “Dat heeft een belangrijke rol gespeeld, ook al was de situatie voor alle ploegen hetzelfde. 2022 was misschien niet exceptioneel, maar met 25 overwinningen zeker een goed jaar. We zullen op zijn minst op die basis moeten voortbouwen en proberen beter te doen”, geeft de CEO aan.

“Volgens mij kan Lotto Dstny nooit tevreden zijn wanneer de ploeg onder de twaalfde plaats op de UCI-ranking eindigt”, gaat hij verder. “Ik geloof niet in pech of geluk, volgens mij hebben we zelf een impact op al die facetten van de sport door hard werk, concentratie, de toepassing van gegeven richtlijnen en het engagement van heel de ploeg. Als we dat goed doen, geloof ik dat we heel mooie resultaten kunnen behalen.”

Daarom zet Heulot hoog in voor 2023: “Het makkelijkste is om te antwoorden dat we minimaal bij de beste twee teams in de ProTour willen eindigen, maar ik zou eigenlijk zelfs nog hoger willen mikken. Meer algemeen hoop ik dat Arnaud De Lie zijn goede seizoen 2022 bevestigt, dat Caleb Ewan weer met zijn beste jaren aanknoopt en dat er binnen de hele ploeg een goede sfeer is waarbij iedereen met plezier zijn doelen kan nastreven. Op de langere termijn wil ik dat iedereen die betrokken is bij de ploeg zijn bijdrage levert om de ploeg naar een hoger niveau te tillen.”