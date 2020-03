Ploegbaas Matt White: “Ik maak me zorgen om de kleinere koersen” vrijdag 20 maart 2020 om 10:21

De internationale wielerunie UCI is druk bezig met het samenstellen van een alternatieve kalender nu veel grote wedstrijden zijn afgelast, maar Mitchelton-Scott-ploegbaas Matthew White kijkt ook naar de kleinere koersen in de zomer- en herfstmaanden. “Sommige wedstrijden zullen verdwijnen”, zo waarschuwt de ex-renner.

White voorspelt in gesprek met Cyclingnews dat veel koersen in financiële problemen zullen raken. “We denken nu vooral aan de afgelaste voorjaarsklassiekers, maar we hebben in de tweede seizoenshelft ook nog te maken met wedstrijden die zullen verdwijnen. De bedrijven achter deze koersen hebben het nu financieel zeer lastig, waardoor ze zich moeten terugtrekken.”

De oud-renner van onder meer Vini Caldirola, US Postal en Cofidis vreest dus voor de toekomstige kleinere wedstrijden op de kalender, maar is wel een voorstander van het opnieuw inplannen van de voorjaarsklassiekers en de Giro d’Italia. “De mensen willen toch vooral de belangrijkste wedstrijden zien, maar ik hoop wel dat de kleinere koersen zullen overleven.”

Geen Giro d’Italia? “Dat zou een ramp zijn”

Het is echter de vraag of de internationale wielerunie er – samen met koersorganisator RCS Sport – in slaagt om een nieuwe datum te vinden voor de Ronde van Italië, gezien de overvolle kalender en ‘concurrentie’ van onder meer de Vuelta a España en de wereldkampioenschappen wielrennen in Martigny. “Het zou een ramp zijn mocht de Giro dit jaar niet doorgaan”, aldus White.

“Ik ben ervan overtuigd dat er een oplossing is, maar er zullen wellicht enkele aanpassingen volgen. Ik hoor geruchten dat ze nadenken over een alternatieve Giro d’Italia van misschien wel twee weken of tien dagen. Ik hoop echt dat we dit jaar nog de Giro kunnen betwisten.” De UCI heeft al aangegeven het wegseizoen te willen verlengen tot 1 november.