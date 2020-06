Ploegbaas Arkéa-Samsic: “Quintana en Barguil kunnen Tour op zijn kop zetten” donderdag 4 juni 2020 om 18:39

Nairo Quintana begon het seizoen spectaculair in dienst van zijn nieuwe werkgever Arkéa-Samsic. Teambaas Emmanuel Hubert kijkt dan ook uit naar de komende Tour de France. “Ik denk dat we met Quintana en Warren Barguil de Tour op zijn kop kunnen zetten”, concludeert Hubert in gesprek met Velonews.

Quintana begon het seizoen met de nodige overwinningen. Zo was de 30-jarige klimmer de beste in de Tour de la Provence en de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. De gewezen winnaar van de Giro d’Italia en Vuelta a España won daarnaast de zevende en laatste etappe van Parijs-Nice op Valdeblore La Colmiane.

Quintana verblijft nu nog in zijn thuisland Colombia. Hubert: “We weten nog niet precies wanneer Nairo de oversteek zal maken, maar we hopen dat hij zo lang mogelijk kan blijven trainen op hoogte en bij zijn familie kan zijn. We moeten ook rekening houden de verschillende coronamaatregelen in Colombia en Frankrijk.”

Quarantaine

“We moeten nog meer te weten komen over een mogelijke quarantaine bij aankomst in Frankrijk. Het is nu wachten tot 15 juni, dan zal de Franse overheid met nieuwe informatie komen. We zien echter wel dat de Colombiaanse regering eenzelfde coronabeleid heeft gevoerd. Ze waren in Colombia zelfs nog wat strenger”, aldus Hubert.

“In Colombia heeft het beleid een gewenst effect gehad. Dit betekent misschien ook wel dat Nairo eenvoudiger naar Frankrijk kan reizen.” Quintana wil zich via de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné klaarstomen voor de Ronde van Frankrijk. Hubert verwacht veel van zijn Colombiaanse kopman, die bovendien kan rekenen op Barguil.

Colombiaans-Franse tandem

“Warren is in staat om op de meest onverwachte momenten aan te vallen, terwijl Nairo nog altijd een van de beste klimmers ter wereld is. De renners hoeven in de komende Tour niet heel veel hoge bergen te beklimmen, maar Nairo maakt dit seizoen gewoon het verschil bergop. Verder kan hij met zijn ervaring profiteren van andere ploegen.”