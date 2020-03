Ploegbaas Arkéa-Samsic: “Nairo Quintana kan Parijs-Nice winnen” dinsdag 3 maart 2020 om 10:11

De eerste maanden van Nairo Quintana bij zijn nieuwe ploeg waren veelbelovend. Zowel in de Tour du Var als de Tour de la Provence etaleerde hij zijn klasse door op overtuigende wijze naar de eindzege te klimmen. Voor Emmanuel Hubert, ploegbaas van Arkéa-Samsic, komt dat alvast niet als een verrassing. “Eerlijk? Nee”, zegt hij tegen Cyclingnews.

Hubert schijft de Colombiaanse klimgeit naar voren als een van de topfavorieten voor Parijs-Nice. “We kunnen niet meer dan tevreden zijn met de manier waarop Nairo nu koerst, en niet alleen vanwege zijn resultaten”, begint Hubert, die nu al het aantal seizoenszeges van afgelopen jaar heeft overtroffen met zijn formatie. “De mensen in onze ploeg geloven in hem en hij heeft een sterke ploeg om zich heen. Dat maakt hem kalm, hij heeft alles wat hij nodig heeft om goed te koersen.”

Verrast is Hubert dus niet over de prestaties van zijn toprenner. “Eerlijk? Nee. Ik heb gezien hoe hard hij de afgelopen winter aan zijn positie op de fiets heeft gewerkt om aerodynamischer te worden. Ik zag ook al hoe hij goed hij presteerde op het Colombiaans kampioenschap, dus mij verraste het niet. Als je kijkt naar zijn eerste wedstrijden, is het duidelijk dat Nairo dit jaar in Parijs-Nice voor het podium en zelfs de overwinning kan gaan.”

In Parijs-Nice krijgt Quintana onder andere Barguil aan zijn zijde. De Koers naar de Zon begint op 8 maart in Plaisir, na acht etappes ligt de eindstreep aan het voetbalstadion van OGC Nice.