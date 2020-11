Ploegbaas Arkéa-Samsic blijft geloven in onschuld Nairo Quintana

Het vooronderzoek naar mogelijk dopinggebruik binnen Arkéa-Samsic loopt nog steeds. Ploegbaas Emmanuel Hubert zegt niet te twijfelen aan de integriteit van Nairo Quintana en zijn broer Dayer, zo laat hij optekenen in de krant Ouest-France, waarin hij zich voor het eerst sinds eind september uitspreekt over de zaak. De twee kunnen dan ook op de steun van Hubert rekenen: “Tenzij er iets is bewezen.”

Tijdens de laatste Tourweek werden bij een doorzoeking van het hotel van Arkéa-Samsic verdachte middelen aangetroffen. De gebroeders Quintana, op wie de Franse autoriteiten zich richtten, zijn in afwachting van verder onderzoek vrij om te koersen. In een statement gaf Nairo Quintana aan dat hij meewerkt aan het onderzoek tot de situatie is opgehelderd. Met klem ontkende hij ooit met doping te hebben gekoerst.

Autoriteiten laten momenteel niets los over de zaak, waardoor Hubert momenteel in het duister tast. “Ik heb geen twijfels, maar ik heb ook geen feiten. Ik weet eigenlijk helemaal niets.” Tot het tegendeel is bewezen, zegt Hubert in de onschuld van zijn renners te geloven. Wat hem betreft rijden de twee volgend jaar dan ook gewoon in zijn ploeg: “Tenzij er iets is bewezen.”

De kans dat dit gebeurt acht Hubert steeds kleiner. “Als hij aangeklaagd had moeten worden, was dat waarschijnlijk al gebeurd.” Hubert geeft daarnaast aan dat hij hoopt dat er snel duidelijkheid komt in de zaak: “Maar zo’n vooronderzoek kan soms maanden duren…”

Bouhanni en Barguil

Hubert sprak in het interview verder over andere renners binnen zijn ploeg. Zo was hij tevreden over het eerste jaar van Nacer Bouhanni, die vier keer zijn handen in de lucht mocht steken: “Hij heeft naar mijn mening een goed seizoen gehad. Hij rijdt weer op negentig procent van zijn kunnen. Ik weet zeker dat hij volgend jaar een nog beter seizoen zal hebben. Wat mij betreft staat hij volgend jaar aan de start van de Tour de France.”

Hubert gelooft tot slot ook in een goed klassement voor Warren Barguil in de Tour de France. “Waarom niet? Ik geloof erin. Hij heeft er de kwaliteiten voor. Als hij wil voor een klassement wil gaan, zullen we hem daarbij helpen.”