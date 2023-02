Plapp staat leiderstrui af: “Evenepoel is niet voor niets wereldkampioen”

Luke Plapp moest vanmiddag de leiderstrui in de Verenigde Arabische Emiraten afstaan aan Remco Evenepoel. Daar kon de Australiër na afloop mee leven: “Hij is niet voor niets de wereldkampioen.”

“Een vijfde plaat is prima voor me. Iedereen reed gewoon zo hard mogelijk naar de finish en dit was het maximale wat er vandaag voor mij inzat. De ploeg heeft me voor de rest perfect afgezet.”

Plapp staat nu tweede in het klassement, op zeven seconden van Evenepoel. De coureur van INEOS geeft zich daarom nog niet gewonnen. “Deze ronde is nog niet gedaan. De komende week ligt nog alles open.